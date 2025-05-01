Мхітарян: Проти Барселони нелегко грати. Це була божевільна гра

Хавбек "нерадзуррі" поділився своїми емоціями після насиченого матчу з "блаугранас".

Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (3:3).

"Це була божевільна гра. На неї було приємно дивитися, але дуже важко грати. Ми так довго вели в першому таймі – не те щоб ми думали, що гру виграно, Барселона чинила на нас сильний тиск. Вони дуже добре володіли м'ячем.

Проти Барселони нелегко грати. Це дуже хороша команда, молода і талановита. Вони добре володіють м'ячем, знають, як грати у футбол.

Ямал? Весь світ бачить, який він хороший футболіст. Він блискучий гравець. Ми намагалися зупинити його, але це було так складно, тому що у нього величезний талант. Сподіваюся, наступного тижня ми не дозволимо йому грати так добре", — наводить слова Мхітаряна прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.