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-
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-
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Егіналду: Нам вдалося досить непогано стартувати в Лізі чемпіонів

19 вересня 2024

Егіналду, ФК Шахтар

Бразильський хавбек поділився своїми думками після гри з Болоньєю.

Півзахисник донецького Шахтаря Егіналду прокоментував нічийний результат у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0).

"Вважаю, нам вдалося досить непогано стартувати в Лізі чемпіонів, ми продемонстрували високий рівень гри. Хоча нам не вдалося здобути перемогу, можу гарантувати, що команда до останнього боролася на полі за результат.

Кожна команда, яка бере участь у Лізі чемпіонів, є колективом найвищого рівня, і Болонья це підтвердила. Тому вважаю, що їм не бракувало досвіду саме в підході до нашої зустрічі.

Емоційний спад після нереалізованого пенальті? Насправді такі моменти стаються, і Судаков – неймовірний виконавець. Йому трохи не пощастило, можливо, через погодні умови. Звісно, неприємно не реалізовувати такі нагоди, але можу запевнити, що це ніяк не вплинуло на подальшу гру команди.

Поле не було настільки підготовлене до гри, як, наприклад, за звичайних умов, м’яч відскакував дещо інакше. Утім обидві команди грали за однакових обставин. Було складно, проте цей фактор не мав суттєвого впливу на поєдинок.

Усі ми надзвичайно щасливі, адже Ліга чемпіонів – це змагання вищого ґатунку, і для нас велика честь бути частиною найкращих команд Європи та грати на такому високому рівні", — наводить слова Егіналду прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Болонья — Шахтар.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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