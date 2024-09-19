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-
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-
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-
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-
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-
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Пушич: Обидві команди можуть бути задоволені результатом

19 вересня 2024

Маріно Пушич, ФК Шахтар

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Болоньєю.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував нічийний результат у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0).

"Звісно, усе залежить від того, як розглядати перебіг подій у цьому матчі. Ви самі бачили, що поле було дуже незручним для гри, ми не могли проявити повною мірою свої якості на такому газоні. Тим не менш, що стосується нашого підходу до гри, нашої стратегії, якої ми дотримувалися від початку матчу, то я вважаю, що ми відпрацювали сповна – особливо в пошуку вільних зон. І якщо оцінювати матч з точки зору того, хто більше здобув, то я вважаю, що це важке одне очко, яке виграли обидві команди. Тож обидві команди можуть бути задоволені. Для нас це була складна гра, і я схильний вважати, що це одне очко, яке ми заслужили, воно більше йде в нашу скарбницю позитивних результатів.

Наскільки серйозною є травма Данила Сікана? Чи правильно епізод розсудив арбітр? Насправді я не побачив, що там відбулося. Я бачив завершення епізоду, уже коли Сікан лежав на газоні, але не саме зіткнення. Якщо розглядати це із загального перебігу подій у матчі, то ми втратили одного гравця, потім одразу вибув Конопля, і нам також довелося його замінити. Тож до 45 хвилини ми вимушено вже використали два слоти на заміни, а враховуючи ще нереалізований пенальті в перші хвилини, то, звісно, це завдало удару команді та відобразилося на перебігу подій, тому нам довелося шукати в собі додаткові моральні ресурси, щоб вийти із ситуації, яка склалася.

Якщо оцінювати окремо саме рішення арбітра, то я бачу це так: ми залишаємося без важливого гравця, вимушені витратити заміну, а команда суперника не отримує жодного покарання, – як на мене, це не зовсім коректно, якщо керуватися правилами футболу та чинним регламентом. Проте, що стосується саме фолу, то не можу нічого стверджувати, бо не встиг розібрати епізод, можливо, було серйозне порушення, можливо, просто невелике ігрове зіткнення, яке, на жаль, завершилося не надто вдало для Данила. Щодо Сікана, то завтра побачимо детальніше, що саме він зламав – може, ніс, може, якусь іншу частину обличчя. Але можу запевнити, що від цього зіткнення красивішим він не стане.

Команда створила мало моментів? Вам подобається статистика? Мені – ні. Це і є відповідь", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Болонья — Шахтар.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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