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-
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ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
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-
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-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
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-
02 жовтня
22:00
Штурм
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Брюгге
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Степаненко провів 100 матч в єврокубках

19 вересня 2024

Тарас Степаненко, Getty Images

Український хавбек дебютував у єврокубках у 2010 році.

Вчора, 18 вересня, відбувся матч основного етапу Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар поділив очки з Болоньєю (0:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "гірників" Тарас Степаненко, для якого це був сотий матч у єврокубкових турнірах.

35-річний українець дебютував у єврокубках у 2010 році, після чого провів 71 матч у Лізі чемпіонів, а ще 29 у Лізі Європи. На рахунку Тараса шість забитих м'ячів та шість гольових передач.

У рейтингу українців по матчах у єврокубках Степаненко посідає п'яте місце, а очолює його Олександр Шовковський – 143 поєдинки.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Болонья — Шахтар.

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