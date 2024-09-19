Степаненко провів 100 матч в єврокубках

Український хавбек дебютував у єврокубках у 2010 році.

Вчора, 18 вересня, відбувся матч основного етапу Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар поділив очки з Болоньєю (0:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "гірників" Тарас Степаненко, для якого це був сотий матч у єврокубкових турнірах.

35-річний українець дебютував у єврокубках у 2010 році, після чого провів 71 матч у Лізі чемпіонів, а ще 29 у Лізі Європи. На рахунку Тараса шість забитих м'ячів та шість гольових передач.

У рейтингу українців по матчах у єврокубках Степаненко посідає п'яте місце, а очолює його Олександр Шовковський – 143 поєдинки.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Болонья — Шахтар.