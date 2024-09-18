Шахтар із незабитим пенальті Судакова розписав із Болоньєю першу безгольову нічию в оновленій Лізі чемпіонів

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Болонья — Шахтар 0:0
На 4-й хвилині Георгій Судаков (Шахтар) не забив пенальті (воротар).
Болонья:
Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Урбанські, 78) — Фаббіан (Міранда, 78), Фройлер, Моро (Ілінг, 64) — Орсоліні (Побега, 64), Кастро (Даллінга, 64), Ндоє.
Шахтар:
Різник — Конопля (Тобіас, 40), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Степаненко, 79), Криськів, Судаков (Марлон, 79) — Зубков (Траоре, 79), Сікан (Невертон, 35), Егіналду.
Попередження: Пош, Кастро — Бондар, Тобіас, Степаненко, Марлон