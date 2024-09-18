Стрічка новин

21:48

Шахтар із незабитим пенальті Судакова розписав із Болоньєю першу безгольову нічию в оновленій Лізі чемпіонів

21:37

Спарта Прага розгромила Зальцбург у Лізі чемпіонів

21:31

Ігнатенко — у старті Слована на матч Ліги чемпіонів проти Селтіка

21:06

Манчестер Сіті — Інтер: Гріліш та Таремі зіграють з перших хвилин

21:01

Циганков зіграє з перших хвилин проти ПСЖ

20:37

Травми Сікана та Коноплі: Шахтар провів дві вимушені заміни у першому таймі з Болоньєю

19:07

Болонья — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 18.09.2024

18:46

Конопля, Егіналду та Матвієнко гратимуть із перших хвилин проти Болоньї

18:28

Фаті відновився після травми та потрапив до заявки на матч Монако — Барселона

16:19

Баєр презентував спеціальну форму для Ліги чемпіонів