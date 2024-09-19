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-
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-
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-
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Орсоліні: Якщо й була команда, яка мала забити, то Болонья

19 вересня 2024

Ріккардо Орсоліні, Getty Images

Форвард італійської команди поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Нападник Болоньї Ріккардо Орсоліні прокоментував нічийний результат у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (0:0).

"Крім кількох моментів початкової напруги, залишилися сильні емоції, тому що це був мій дебют у Лізі чемпіонів. Як і багатьох моїх одноклубників.

Після того, як ми подолали цей етап, ми спробували грати, але ми знали, що зіткнулися з суперником, який відразу створив нам труднощі.

Ми привезли пенальті, який міг би нас відрізати. Скорупський дуже вміло його відбив. Якщо й була команда, яка мала забити, то, мабуть, ми. У нас були моменти, ми кілька разів мали можливість вийти вперед.

Суперпозитивний настрій. Наприкінці першого тайму тренер зробив нам комплімент, тому що суперник жодного разу не пробив в площину воріт.

Але темп в ЛЧ інший, тут можуть покарати за кожен втрачений м’яч. Ми задоволені очком. Могло бути як нуль, так і три. Перед грою я сказав одноклубникам, що буде весело, що ми це заслужили, щоб ми грали з посмішкою", — наводить слова Орсоліні TUTTOmercatoWEB.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Болонья — Шахтар.

Джерело: Tutto Mercato

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