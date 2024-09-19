Італьяно: Для нас це все одно хороший дебют у Лізі чемпіонів

Наставник Болоньї поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно прокоментував нічийний результат у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (0:0).

"У нас було багато моментів, ми грали у свою гру, ми знали, що могли повести в рахунку. Але нам потрібно покращити гру в останній третині поля, тому що ми створили багато ситуацій в штрафному майданчику суперника.

Шкода, що не виграли, гравці розчаровані, тому що знають, що ми могли здобути перемогу у цій грі. Для нас це все одно хороший дебют у Лізі чемпіонів, команда створює можливості, і нам просто потрібно навчитися краще їх використовувати.

Ми зустрілися з командою, яка, як я думав, створить нам менше проблем, натомість вони добре грали. Ми зі свого боку зіграли добре, я задоволений тим, як хлопці проявили себе. Ми повинні враховувати емоції першого матчу у цьому турнірі, але я задоволений тим, як ми впоралися з цим. Нам потрібно навчитися реалізовувати свої можливості, тому що сьогодні ми заслуговували на більше.

Я задоволений як грою у захисті, так і в атаці. Ми робили те, що намагалися. Ми знали, що вони будуть відходити на свою половину та намагалися атакувати їх, але нам потрібно покращити завершення. Захист також відпрацював дуже добре, сьогодні я можу відзначити всіх, четвірку захисників", — наводить слова Італіяно прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Болонья — Шахтар.