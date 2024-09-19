Матвієнко: Шахтар хоче потрапити до зони команд, які борються за плей-оф

Капітан "гірників" поділився своїми думками після гри з Болоньєю.

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував нічийний результат у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0), за підсумками якого його було визнано найкращим гравцем.

"Не можу сказати, що ми повністю задоволені, та якщо оцінювати гру загалом, то результат, мабуть, закономірний. Нічия 0:0 – це непоганий старт у Лізі чемпіонів, хоча, звісно, дуже хотіли перемогти.

Це Ліга чемпіонів, тут не може бути емоційного спаду. Вважаю, що наші плани трохи змінила погода, тому довелося перебудовуватися в середині матчу, гра вийшла нервовою. Також було багато довгих передач.

Особисту нагорода MVP-матчу? Уперше отримав цю нагороду, і це дуже приємно. Не очікував, але щиро дякую всім за підтримку. Звичайно, приємно отримувати такі відзнаки, але було б краще, якби ми перемогли.

Шахтар, як мінімум, хоче потрапити до зони команд, які борються за плей-оф", — наводить слова Матвієнка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Болонья — Шахтар.