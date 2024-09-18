Болонья — Шахтар 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 18.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду оновленої Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушив у гості до Болоньї, де фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

На тлі несприятливих для футболу погодних умов через зливу у "гірників" був шанс вийти уперед вже на початку зустрічі, проте Георгій Судаков не зміг реалізувати пенальті, а вже в подальшому господарі поля не зуміли реалізувати свої чисельні моменти.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Шахтар у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Болонья — Шахтар 0:0

На 4-й хвилині Георгій Судаков (Шахтар) не забив пенальті (воротар).

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Урбанські, 78) — Фаббіан (Міранда, 78), Фройлер, Моро (Ілінг, 64) — Орсоліні (Побега, 64), Кастро (Даллінга, 64), Ндоє.



Шахтар: Різник — Конопля (Тобіас, 40), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Степаненко, 79), Криськів, Судаков (Марлон, 79) — Зубков (Траоре, 79), Сікан (Невертон, 35), Егіналду.



Попередження: Пош, Кастро — Бондар, Тобіас, Степаненко, Марлон