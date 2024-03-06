Кейн став першим англійцем, який забив понад 50 голів у турнірах УЄФА

06 березня 2024

Гаррі Кейн, Getty Images

Англійський форвард оформив дубль у матчі проти Лаціо.

Баварія у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів впевнено обіграла Лаціо (3:0).

У цьому матчі оформленим дублем у складі німецького клубу відзначився нападник Гаррі Кейн.

За інформацією Squawka, Кейн став першим англійцем в історії, який зміг забити 50 і більше м'ячів у турнірах УЄФА. На його рахунку 51 гол.

При цьому найближчі суперники Кейна вже завершили ігрові кар'єри – Стівен Джеррард (41) та Уейн Руні (40).

Цього сезону Кейн провів 33 матчі, в яких забив 33 голи та віддав вісім гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Лаціо.

Джерело: Squawka

команди
статті на тему:
Гаррі Кейн, Getty Images 06 березня 2024 Кейн: Такі вечори, як цей, дійсно можуть змінити хід усього сезону
Томас Мюллер, Getty Images 06 березня 2024 Мюллер: Баварія не перебуває в стані повної руїни
Мануель Ноєр, Getty Images 06 березня 2024 Ноєр: Це як гора із плеч
Мауріціо Саррі, Getty Images 06 березня 2024 Саррі: Баварія грала як справжня Баварія
Томас Тухель, Getty Images 06 березня 2024 Тухель: Дощем також можна насолоджуватись
   