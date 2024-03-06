Кейн: Такі вечори, як цей, дійсно можуть змінити хід усього сезону

Форвард Баварії прокоментував перемогу над Лаціо.

Мюнхенська Баварія напередодні в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені здобула перемогу над римським Лаціо.

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн, на рахунку якого два забитих м’ячі та звання найкращого гравця зустрічі, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Це був ідеальний вечір для нас, велика гра. Ми програвали 0:1 після першого матчу й змогли пробитись до наступного раунду. Очевидно, що це був один із найважливіших моментів у всьому сезоні для нас. Це, напевно, була наша найкраща гра.

Перший гол був просто питанням про те, коли ми зможемо спрямувати м’яч у ворота. Ми говорили про це весь тиждень. Під час другого гола я, навпаки, не поспішав з ударом лівою ногою. Було приємно бачити, що таке рішення спрацювало.

Відставка Тухеля влітку? Це незвичайна ситуація. Як я вже говорив раніше, як гравці, ми несемо відповідальність за досягнення та перемоги в кожному змаганні, не тільки перед тренером, але й перед клубом.

Звичайно, ми знаємо, що маємо вдосконалюватись, але такі вечори, як цей, дійсно можуть змінити хід усього сезону. Я дуже пишаюсь командою, і тепер ми просто зобов’язані зберегти цей імпульс", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Майнца.