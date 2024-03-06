Тухель: Дощем також можна насолоджуватись

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Лаціо.

Напередодні мюнхенська Баварія на Альянц Арені здобула перемогу над римським Лаціо в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Це був дуже якісний і дисциплінований виступ. Ми не втратили голову і грали набагато сміливіше, аніж у першому матчі, і мали кращий ритм.

Згодом ми отримали емоційний поштовх від голу і, звичайно, забили другий гол в ідеальний момент. Це додало нам впевненості в грі, а потім ми заслужили перемогу завдяки дуже, дуже хорошій командній взаємодії.

Зрештою, я думаю, що це виглядало значно легше, аніж було насправді. Ми знали, що заб’ємо щонайменше два голи справжній італійській команді, команді Саррі, і нам це вдалось.

Ця перемога — для всіх нас. Ми маємо великі цілі в цьому сезоні, і мінімальна з низ — чвертьфінал Ліги чемпіонів. Тому ця перемога була дуже важливою.

Ми повинні вдосконалюватись. Зараз ми можемо бути щасливими і відчувати себе задоволеними.

Але Майнц уже чекає на нас у суботу і хоче ускладнити нам життя. Ми повинні продовжувати, щоб не втрачати темп. Це не так просто для нас у цьому сезоні.

Я нічого не читаю з преси, але, звичайно, багато чую від друзів і знайомих і відчуваю настрій ззовні. Існує відома думка, що за дощем слідує сонце, і на даний момент ця ситуація трохи схожа на цей дощ.

Але дощем також можна насолоджуватись, і навіть під час дощу можна тримати голову піднятою. Я, разом із моїми помічниками, віддаємо все для максимального успіху цієї команди, і це не зміниться. Це був ще один урок, який потрібно засвоїти.

Я дуже щасливий сьогодні, тому що це також моя особиста амбіція — потрапити до чвертьфіналу, і тепер ми будемо дивитись уперед і знову пройдемо випробування в суботу", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Майнца.