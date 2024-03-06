Мюллер: Баварія не перебуває в стані повної руїни

Форвард Баварії прокоментував перемогу над Лаціо.

Напередодні в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на Альянц Арені здобула перемогу над римським Лаціо.

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми, звичайно, дуже щасливі й просто намагаємось насолодитись тим відчуттям, яке зараз є у всіх навколо. Команда заслуговувала на цей результат, і ми хочемо це відсвяткувати. Завтра в нас буде день відпочинку, а потім — знову до роботи.

Ми завжди залишались єдиним колективом, просто не грали в хороший футбол із високими результатами. У мене було відчуття, що ми були кращими в перші хвилини гри. У Фрайбурзі, навпаки, усе було інакше.

Тренер щось змінює, і ми намагаємось цьому слідувати. Я завжди про це говорив: клуб не перебуває в стані повної руїни. У нас просто є певні проблеми на футбольному полі. Але сьогодні зіграли досить добре.

Звичайно, ми також знаємо, що Лаціо наразі перебуває не в найкращій формі. Тим не менш, ми повинні відзначати цей результат. Не можна сказати, що ми вийшли на якийсь новий рівень ігрової культури, але ми зробили дуже, дуже важливий крок. Думаю, усі це розуміють.

Травма Томаса Тухеля? Ну, завжди є трохи втрат. Професійний спорт завжди перебуває на межі від цього. Ми ж тут зібрались не для того, аби смакувати фруктовим чаєм", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Майнца.