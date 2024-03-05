Дубль Кейна допоміг Баварії здолати Лаціо на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Команда Томаса Тухеля впоралась із відповідальністю перед власними фанатами на тлі поразки в першій частині дуелі.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувалось ще наприкінці минулого року, залишило неоднозначне враження у футбольних уболівальників. Багато хто вважав, що під час процедури було утворено такі пари, у яких інтризі просто неможливо б було знайти місце. Але мюнхенська Баварія на прикладі своєї першої частини двобою проти римського Лаціо на Стадіо Олімпіко довела, що все можливо.

Чемпіони Німеччини поступились із мінімальним рахунком, що стало їхньою другою з трьох поразок на тому невеличкому відтинку сезону, після чого позиції головного тренера Томаса Тухеля в клубі погіршились настільки, що йому призначили дату звільнення на завершення поточної кампанії. Але це могло статись і раніше, якби за ці три тижні до матчу-відповіді Баварія б не знайшла вихід із скрутної ситуації.

Хіба домінуюча позиція господарів поля в плані атаки вже з перших хвилин могла б когось здивувати за таких умов? "Рекордмайстер" одразу позначив перевагу на м’ячі та взявся конструювати перші гольові моменти. Однак тут футболісти Тухеля вимушено зіштовхнулись із першими труднощами, оскільки суперники в дуже в’язкому стилі перед власним штрафним вибудували цілком пристойний мур.

А ще Лаціо дуже зухвало намагався виходити до контратак, і ось цього Баварія точно не могла очікувати. Моменти в мюнхенців стали з’являтись ближче до середини першого тайму й то одразу були доволі непогані можливості для забитих м’ячів. Реалізація? Із цим знову були проблеми, як і в більшості матчів поточного сезону, тож у цьому плані команда Тухеля нас точно не здивувала.

У той самий час, уже на 37 хвилині Альянц Арена могла б зануритись у гробову тишу, якби Іммобіле трохи краще в падінні головою на дальній стійці завершив подачу з лівого флангу від Дзакканьї. Господарям тоді відверто пощастило, як і епізоді за мить після цього, але вже на протилежному боці поля. Геррейру в центрі штрафного намагався замкнути скидання від Мюллера, але вийшов гольовий пас точно на голову Кейну.

Коли рахунок за двоматчевою дуеллю було зрівняно, уже майже не залишалось сумнівів у тому, що для Лаціо це, усе ж таки, фініш. Підозри справдились наприкінці тайму, коли Мюллер, знову ж таки, цілком випадково, але в підсумку акцентовано, підставив голову під могутній удар де Лігта зльоту з відскоку на правому фланзі штрафного, який і так доволі багатообіцяюче летів у дальній кут.

Головним завданням у перерві для Тухеля при цьому було просто не наробити лиха тактичними рішеннями. І він із цим цілком упорався — механізм Баварії працював і надалі, і хоча Лаціо намагався бути присутнім на чужій половині, але зрештою мюнхенці забили втретє. Знову за рахунок удалого відскоку від Проведеля, який перевів м’яч, після удару Сане з правого флангу штрафного, на Кейна перед порожніми воротами.

Але повним розгромом гостьової команди в цьому матчі навіть і близько не передбачалось. Господарі призупинились у створенні гольових моментів і лише зрідка намагались збільшити й без того істотну перевагу. Команда ж Саррі тим часом так і не дала ради своїм фланговим передачам до володінь Ноєра, тож той провів черговий "сухий" матч на рівні головного клубного змагання Старого Світу.

Фінальний свисток словенського арбітра Славко Вінцича відправив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенську Баварію, тоді як для римського Лаціо єврокубки в цьому сезоні добігли до завершення.— Лаціо 3:0 (перший матч – 0:1)Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Геррейру (Девіс, 78) — Павлович, Горецка — Сане (Лаймер, 89), Мюллер (Тель, 78), Мусіала (Гнабрі, 90) — Кейн.Проведель — Марушич, Гіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно (Катальді, 61), Альберто — Андерсон (Педро, 75), Іммобіле (Кастельянос, 61), Дзакканьї (Ісаксен, 61).Попередження: Романьйолі, Катальді, Пеллегріні