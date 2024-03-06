Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу 05.03.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 5 березня 2024 року, 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія здобула нищівну перемогу над римським Лаціо та отримала перепустку до наступного раунду турніру.

Підопічні Томаса Тухеля відправили у ворота "орлів" три "сухих" м'ячі, один із яких забив Томас Мюллер, а ще два голи на свій рахунок записав Гаррі Кейн.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Баварія — Лаціо 3:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2



Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Геррейру (Девіс, 78) — Павлович, Горецка — Сане (Лаймер, 89), Мюллер (Тель, 78), Мусіала (Гнабрі, 90) — Кейн.



Лаціо: Проведель — Марушич, Гіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно (Катальді, 61), Альберто — Андерсон (Педро, 75), Іммобіле (Кастельянос, 61), Дзакканьї (Ісаксен, 61).



Попередження: Романьйолі, Катальді, Пеллегріні