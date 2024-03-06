Ноєр: Це як гора із плеч

Голкіпер Баварії прокоментував перемогу над Лаціо.

Напередодні мюнхенська Баварія в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені здобула перемогу над римським Лаціо.

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, ми перебували під тиском перед грою, і це величезне полегшення для всіх нас, що сьогодні все вийшло настільки добре. Не можна було очікувати, що все буде так легко, як ми собі уявляли після тижнів і місяців, коли в наш бік посипалось настільки критики. Це як гора із плеч.

Це була дуже важлива гра. Кожен із нас знав, що стоїть на кону. Ми не дозволили собі зробити жодної помилки, а також дуже добре спрацювали в обороні.

У нас було правильне позиціонування на полі, що зробило гру легкою для нас, і ми продовжували грати так упродовж 90 хвилин. У нас завжди були фази, коли ми проводили хороші тайми або хороші 30-хвилинні відрізки, але в нас також завжди були й дуже хиткі виступи. Але не сьогодні — цього разу вже пішло так, і як планувалось", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Майнца.