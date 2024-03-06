Саррі: Баварія грала як справжня Баварія

Керманич Лаціо прокоментував поразку від Баварії.

Напередодні римський Лаціо в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився мюнхенській Баварії на полі суперників.

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре грали в першому таймі проти команди, яка, на відміну від нещодавніх матчів, грала як справжня Баварія. Цього слід було очікувати — такі команди часто покращують свою гру від матчу до матчу в цьому змаганні.

Ми залишались у грі рівно до моменту до другого голу, і в нас при цьому були шанси вийти вперед за рахунком. Не думаю, що рахунок 1:0 позбавив нас надій, але після другого голу ми пішли в роздягальню дуже розчаровані і без віри в те, що зможемо все змінити.

Думки про перемогу в першій грі були в моїй голові впродовж кількох тижнів, тому що приїхати сюди з будь-яким іншим результатом було б зовсім іншою історією. Навіть пропущений гол не перекреслив нашу надію. Але, зважаючи на все те, що ми побачили, є різниця в рівні якості.

Змінити нашу тактику? Я б навіть не думав про це. Наша інтенсивність була іншою ще й тому, що команді потрібно три-чотири дотики для того, щоб зробити те, що суперники можуть зробити за два. Це — очевидна різниця.

Звичайно, це був позитивний виступ, для такої команди, як наша, якій вдалось грати в турнірі такого рівня, будучи конкурентоспроможною, маючи більше перемог, аніж поразок. Це — суто позитив.

На жаль, зараз ми й у чемпіонаті перебуваємо на межі від провалу. Ми не грали на повну силу в Серії А в цьому сезоні, тому спробуємо сконцентруватись на цьому і наступного року знову повернутись до Ліги чемпіонів", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч римський Лаціо проведе вдома проти фріульського Удінезе.