Вокер: Моя мрія здійснилася. Здобути требл — неймовірно

Кайл Вокер поділився емоціями від перемоги у Лізі чемпіонів.

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0).

"Дуже щасливий. Мені рідко бракує слів. Моя мрія здійснилася. Здобути требл — неймовірно.

Завжди буду розчарований, коли не граю, але мені 33 роки. Показую приклад молодим хлопцям. Виголосив промову перед тим, як вони вийшли на поле. Цей клуб так багато для мене означає. Пережити те, що я пережив — буду назавжди в боргу.

Сказав, що моя мрія у їхніх руках. Жодного тиску. Не можна сказати, що Інтер заслуговує на це більше, ніж ми, або ми заслуговуємо на це більше, ніж вони. Ми обидва тут завдяки нашим заслугам. Комусь доведеться програти.

Емоції зіграли свою роль. Випадковість, очевидно, могла зіграти свою роль. Минулого разу я отримав срібло, тому отримати золото — фантастика. Живу своєю мрією. Мої мама й тато на трибунах. Звідки я родом із Шеффілда, це нелегко. Пам’ятаю, як у моєї мами не було фунта на морозиво. Дуже вдячний, що досяг це з ними", - наводить слова Вокера ВВС.

Раніше УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.