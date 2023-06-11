Лаутаро: Інтер заслуговував на більше у фіналі Ліги чемпіонів

Нападник засмучений поразкою у фіналі найголовнішого турніру Старого Світу.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес висловився після поразки в матчі з Манчестер Сіті (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів.

"Ми вийшли до фіналу, маючи складну групу. Потім ми вибили Порту, Бенфіку, Мілан, а тепер билися з Манчестер Сіті — найсильнішою командою. Ми заслуговували на більше.

У таких турнірах дрібні деталі мають значення. Можливо, нам чогось не вистачило, щоб здобути трофей, але дуже пишаюся командою. Є розчарування, але фани повинні пишатися цією командою", — сказав Мартінес для Inter TV.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.