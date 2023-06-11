Думфріс — після програшу у фіналі Ліги чемпіонів: Важко зараз говорити

Емоції гравця після програшного фіналу.

Захисник Інтера Дензел Думфріс висловився після поразки в матчі з Манчестер Сіті (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів.

"Виступаючи за Інтер, завжди граєш на перемогу. Але гадаю, що ми не повинні опускати голову. Я пишаюся сьогоднішнім матчем. Шкода, що не виграли. Це фінал, ми боролися до останнього свистка. Не пощастило – не забили. Але я пишаюся тим, як ми готувалися до цієї гри.

Ми не виграли, але віддали усі сили. Важко зараз говорити. Ми не виграли скудетто, програли цей фінал. Ми провели гарний сезон, але зараз важко робити аналіз", – заявив футболіст.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.