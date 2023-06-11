УЄФА назвав претендентів на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

11 червня 2023

Родрі та Едерсон, Getty Images

Серед номінантів три футболісти Манчестер Сіті та один з Інтера.

УЄФА оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, вчора, 10 червня, пройшов фінал турніру, в якому Манчестер Сіті обіграв Інтер (1:0).

На нагороду претендують чотири футболісти:

- півзахисник Манчестер Сіті Родрі – переможний гол, 11,85 км, 95% точних передач;

- воротар Інтера Андре Онана — три сейви та чотири перехоплення;

- голкіпер Манчестер Сіті Едерсон — п'ять сейвів та два перехоплення;

- хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва – 11,25 км, 81% точних передач та швидкість ривка – 30,9 км/год.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів було визнано Родрі.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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