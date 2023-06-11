Гріліш: Я зіграв у поганий футбол, але мені байдуже

Форвард Манчестер Сіті прокоментував перемогу в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Англійський Манчестер Сіті напередодні обіграв міланський Інтер у стамбульському фіналі Ліги чемпіонів УЄФА та здобув свій перший міжнародний трофей у сучасній історії.

Манчестер Сіті — Інтер 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Нападник "містян" Джек Гріліш після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Гвардіола просто геній. Після матчу я сказав йому: "Хочу подякувати тобі за те, що ти зробив для мене".

Він повірив у мене, порадивши клубу викупити мій контракт за великі гроші, і навіть минулого року, коли я грав як лайно, він залишився зі мною і постійно розмовляв. А цього року він дав мені простір для виступу. Тому я просто хотів йому віддячити.

Я не знаю, чи ця перемога є тим, заради чого ти працюєш все життя. Але зараз я просто дуже щасливий.

Сьогодні я зіграв у поганий футбол, але мені байдуже, бо виграти требл з цією командою й цим персоналом — це щось особливе. Усі, хто мене знає, знають, наскільки я сімейна людина і як сильно я люблю футбол. І саме тому ця перемога, це те, заради чого я працював усе своє життя.

Після такого ви згадуєте всіх людей, які допомагали на цьому шляху. Я бачу свою сім’ю в натовпі й це викликає у мене шалені емоції", — заявив англійський виконавець.