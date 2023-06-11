Альварес — перший гравець в історії, який виграв чемпіонат світу та взяв требл за один сезон

11 червня 2023

Хуліан Альварес, Getty Images

Історичне досягнення аргентинського форварда.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес став автором унікального та історичного рекорду в історії футболу. Про це повідомляє Squawka.

За інформацією джерела, 23-річний аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який за один сезон виграв чемпіонат світу та оформив требл.

Цього сезону Альварес став чемпіоном світу з Аргентиною, а також разом із Манчестер Сіті виграв чемпіонат і Кубок Англії, та Лігу чемпіонів.

Також Альварес став першим аргентинцем, який виграв Кубок Лібертадорес, чемпіонат світу та Лігу чемпіонів. Раніше таке вдавалося лише бразильцям — Діда, Кафу, Роке Жуніору та Роналдіньо.

Цього сезону Альварес провів 49 матчів, у яких забив 17 голів та віддав п'ять результативних передач.

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