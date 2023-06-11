Альварес — перший гравець в історії, який виграв чемпіонат світу та взяв требл за один сезон

Історичне досягнення аргентинського форварда.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес став автором унікального та історичного рекорду в історії футболу. Про це повідомляє Squawka.

За інформацією джерела, 23-річний аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який за один сезон виграв чемпіонат світу та оформив требл.

Цього сезону Альварес став чемпіоном світу з Аргентиною, а також разом із Манчестер Сіті виграв чемпіонат і Кубок Англії, та Лігу чемпіонів.

Також Альварес став першим аргентинцем, який виграв Кубок Лібертадорес, чемпіонат світу та Лігу чемпіонів. Раніше таке вдавалося лише бразильцям — Діда, Кафу, Роке Жуніору та Роналдіньо.

Цього сезону Альварес провів 49 матчів, у яких забив 17 голів та віддав п'ять результативних передач.