Де Брюйне: Це був не найкращий матч, але настав час святкувати

11 червня 2023

Кевін де Брюйне, Getty Images

Кевін де Брюйне поділився емоціями від перемоги у Лізі чемпіонів.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0).

"Це були важкі два місяці. У мене було багато проблем із підколінним сухожиллям — тепер воно надірвалося.

Команда досить добре зіграла для перемоги у цьому фіналі. Ми довго працювали задля досягнення цієї мети.

Це неймовірно! Ми не програли жодного матчу у цій Лізі чемпіонів. Це був не найкращий матч у нашому виконанні, але настав час святкувати", — наводить слова де Брюйне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, де Брюйне вийшов у стартовому складі "міщан", але через травму був замінений на 36 хвилині.

Зазначимо, що де Брюйне став найкращим асистентом минулого сезону у Лізі чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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