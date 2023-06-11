Голанд повторив історичне досягнення Роналду

Норвежець за один сезон зібрав вражаючу колекцію командних та індивідуальних призів.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд повторив історичне досягнення колишнього форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Squawka.

За підсумками минулого сезону норвезький форвард "містян" завоював чемпіонський титул в АПЛ, виграв Лігу чемпіонів, став найкращим бомбардиром обох турнірів, а також був визнаний найкращим гравцем року за версією асоціації футбольних журналістів.

За інформацією джерела, серед футболістів англійських команд таке раніше вдавалося лише одному гравцю — Кріштіану Роналду, який зібрав аналогічну колекцію нагород за Манчестер Юнайтед у сезоні-2007/08.

Також Голанд став шостим норвежцем, якому вдалося стати переможцем Ліги чемпіонів. До нього таке вдавалося Стейнару Педерсену (1997 рік), Хеннінгу Бергу, Уле Гуннару Сульшеру та Ронні Йонсену (1999) та Йону Арне Ріісе (2005).

Раніше повідомлялося, що Хосеп Гвардіола наздогнав Луческу за кількістю тренерських трофеїв.