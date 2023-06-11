Голанд — найкращий бомбардир сезону Ліги чемпіонів, Де Брюйне — асистент

Обидва футболісти представляють переможця турніру — Манчестер Сіті.

Завершився черговий сезон у Лізі чемпіонів, переможцем якого став Манчестер Сіті, який у фіналі турніру обіграв Інтер із рахунком 1:0.

Найкращим бомбардиром цього сезону у головному єврокубковому турнірі став нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, на рахунку якого 12 голів.

Друге місце у рейтингу посів вінгер Ліверпуля Мохамед Салах — 8 голів, а трійку найкращих доповнив Вінісіус Жуніор із Реала — 7 забитих м'ячів.

Найкращим снайпером від України є вінгер Михайло Мудрик, який забив три м'ячі за Шахтар у першій половині сезону перед трансфером до Челсі.

Найкращим асистентом Ліги чемпіонів за підсумками сезону став півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне, на рахунку якого вісім гольових передач.

Друге місце посів Вінісіус Жуніор з Реала — шість асистів, а трійку найкращих доповнили Федеріко Дімарко (Інтер) та Жоау Канселу (Манчестер Сіті та Баварія) — по п'ять результативних передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Інтер.