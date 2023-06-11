Чжан: Перед матчем усі думали, що ми аутсайдери, але в підсумку ми говоримо, що справді пишаємось нашим виступом

Президент Інтера прокоментував поразку в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Міланський Інтер завершив виступи в цьогорічному розіграші Лізі чемпіонів УЄФА, програвши фінальний матч у Стамбулі англійському Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — Інтер 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Президент "змій" Стівен Чжан після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Перемоги та поразки — це частина спорту, футболу зокрема. Але я все ж таки хочу привітати гравців, нашого тренера і його штаб із тим, що вони показали на полі. Команда провела неймовірний матч, виклалась на 100%.

Я також хочу привітати Сіті, вони провели чудовий сезон. Ми пишаємося тим, що приїхали сюди, і зіграли проти найкращих, показавши свої якості без жодного остраху, незважаючи на результат, який засмутив кожного небайдужого до Інтера.

Наші гравці тримають власну якість і менталітет на вищому рівні. У цьому кожен міг переконатись. Ми ні в чому не поступились, окрім головного — рахунку.

Перед матчем усі думали, що ми аутсайдери, що боротьби майже не буде, але в підсумку ми говоримо, що справді пишаємось нашим виступом. У фіналі має бути переможець і переможений, але ми впевнені в майбутньому, маємо міцний фундамент для цього.

Те, чому я вже навчився у футболі, це те, що команда-переможець потребує балансу між сильним менталітетом і енергією молодості. Тож нам потрібна енергія для майбутнього та водночас зрілі гравці, які дозволили б нам знову зіграти у фіналі цього турніру.

Це завжди поєднання цих елементів, це сильні сторони, до яких ми намагаємось прагнути кожного сезону.

Лукаку? Він продемонстрував велику прихильність до Інтера, він неймовірний хлопець. У нього контракт із Челсі, тому ми повинні почекати і поговорити з ними, щоб зрозуміти його подальшу долю.

У цьому сезоні є багато позитивних речей, про які варто поміркувати, це має бути відправною точкою для зростання з кожним днем. Приїхати сюди і так добре зіграти у фіналі — це досвід, який залишиться в нашій пам’яті", — заявив функціонер.

Тим часом Манчестер Сіті здобув перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА без жодної поразки за ходом розіграшу турніру.