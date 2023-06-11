Родрі визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів

Півзахисника Манчестер Сіті Родрі визнано найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (1:0). Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
У вирішальній зустрічі турніру 26-річний іспанець забив єдиний та переможний гол для команди Хосепа Гвардіоли, відзначившись результативним ударом на 69 хвилині.
"Надавав грі Манчестер Сіті потрібний баланс діями в середній лінії і забив переможний м'яч у фіналі за обмеженої кількості гольових моментів", — прокоментували дії Родрі технічні спостерігачі УЄФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Інтер.