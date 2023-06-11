Стрічка новин

10:24

Родрі: Якщо вже казати відверто, то в першому таймі я грав як лайно

10:19

Манчестер Сіті — десята команда, яка виграла ЛЧ/КЕЧ, не програвши жодного матчу

09:37

Гвардіола — перший тренер, який завоював два європейські требла

09:16

Родрі визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів

08:10

Індзагі: Пишаюся хлопцями, тому що вони заслуговують на більше

07:50

Гвардіола: Якщо люди думають, що ми змінимось зараз, коли виграли Лігу чемпіонів, вони помиляються

00:48

Шахтар буде в третьому кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

00:45

Голанд — найкращий бомбардир сезону Ліги чемпіонів, Де Брюйне — асистент

00:26

Манчестер Сіті — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу 11.06.2023

23:57

Манчестер Сіті — переможець Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23