Родрі визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів

11 червня 2023

Родрі, Getty Images

Іспанський футболіст став автором єдиного голу.

Півзахисника Манчестер Сіті Родрі визнано найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (1:0). Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У вирішальній зустрічі турніру 26-річний іспанець забив єдиний та переможний гол для команди Хосепа Гвардіоли, відзначившись результативним ударом на 69 хвилині.

"Надавав грі Манчестер Сіті потрібний баланс діями в середній лінії і забив переможний м'яч у фіналі за обмеженої кількості гольових моментів", — прокоментували дії Родрі технічні спостерігачі УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Інтер.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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