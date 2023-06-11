Гвардіола — перший тренер, який завоював два європейські требла

Вперше Гвардіола зміг завоювати три трофеї у сезоні-2008/09 з Барселоною.

Вчора, 10 червня, пройшов фінал Ліги чемпіонів, у якому Манчестер Сіті мінімально обіграв Інтер (1:0).

Для головного тренера "городян" Хосепа Гвардіоли це була вже третя перемога у Лізі чемпіонів. До цього він двічі вигравав трофей із Барселоною.

Також Гвардіола став першим тренером в історії, якому вдалося оформити требл із двома різними командами. Цього сезону 52-річний іспанець завоював чемпіонство в АПЛ, виграв Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

До цього, у сезоні-2008/09 разом із Барселоною було чемпіонство у Ла Лізі, виграний Кубок Іспанії та Ліга чемпіонів.

Для Гвардіоли ця перемога стала 300 на посаді наставника клубу з Манчестера.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Інтер.