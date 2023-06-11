Гвардіола наздогнав Луческу за кількістю тренерських трофеїв

Іспанський фахівець завоював свій 35 трофей у тренерській кар'єрі.

У фіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті здобув перемогу над Інтером (1:0) та став переможцем турніру.

Для головного тренера "городян" Хосепа Гвардіоли це був 35 трофей у тренерській кар'єрі.

За інформацією MisterChip, за кількістю трофеїв Гвардіола зрівнявся із наставником київського Динамо Мірчею Луческу. Тепер вони ділять друге місце у цьому рейтингу. При цьому Гвардіола тренує 14 років, а Луческу – 42 роки.

Лідером по кількості завойованих трофеїв є Алекс Фергюсон, на рахунку якого 49 титулів за 39 років.

Також Гвардіола ділить друге місце з перемог у ЛЧ/КЕЧ у якості тренера. Для нього це був третій тріумф у Лізі чемпіонів. До цього таким досягненням могли похвалитися Боб Пейслі та Зінедін Зідан. Рекордсменом є Карло Анчелотті – чотири перемоги у головному єврокубковому турнірі.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола — перший тренер, який завоював два європейські требла.