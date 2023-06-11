Індзагі: Пишаюся хлопцями, тому що вони заслуговують на більше

Керманич Інтера прокоментував поразку в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Міланський Інтер завершив виступи в цьогорічному розіграші Лізі чемпіонів УЄФА, програвши в Стамбулі англійському Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — переможець Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував виступ власних підопічних.

"За останні 20 хвилин ми кілька разів були близькі до того, щоб забити, і я б із задоволенням зіграв разом із командою в додатковий час, тому що ми на це заслуговували.

Пригоди в цій Лізі чемпіонів для Інтера були винятковими, і ми хочемо тепер знову повернутись до фіналу, і в нас є для цього можливості.

Ми дійшли до 10 червня, зігравши 57 матчів за сезон. Для мене це надзвичайна подорож. Я пишаюся хлопцями, тому що вони заслуговують на більше.

Я зробив хлопцям компліменти після гри, тому що вони показали себе чудово. Я знаю, що це важкий момент, ми програли фінал, який хотіли виграти за будь-яку ціну, але вони повинні пишатись.

Команда була ідеальною в спільній роботі. Ми грали проти дуже сильної команди і мало поступались у боротьбі. Пам'ятаю лише один сейв Онани під час моменту Фодена.

Щиро обіймаю наших уболівальників, які були чудовими. Думаю, весь світ побачив, що Інтер провів відмінну гру. Я бачив гравців пригнічених і сумних, але футбол такий. Нічого не поробиш. Ми повинні пишатися подоланим шляхом", — заявив італійський фахівець.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,48, тоді як тріумф італійців – 7. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.