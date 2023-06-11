Родрі: Якщо вже казати відверто, то в першому таймі я грав як лайно

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував перемогу в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Англійський Манчестер Сіті напередодні обіграв міланський Інтер у стамбульському фіналі Ліги чемпіонів УЄФА та здобув свій перший міжнародний трофей у сучасній історії.

Манчестер Сіті — переможець Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23

Півзахисник "містян", найкращий гравець матчу та автор єдиного забитого м’яча Родрі після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Я просто не знаю, як стримувати ці емоції. Мрії збуваються. Усі ці хлопці, наші фанати, я не знаю, скільки вони чекали років на цю перемогу. Вони заслуговують на цей трофей, ми заслуговуємо. Останніми роками ми постійно були такі близькі до перемоги, але не досягали її. Я просто хочу подякувати кожному, хто вірив у нас.

Це було нелегко. Ми зіткнулись із дуже складною командою. Ви бачили, як вони захищаються та контратакують? Ми віддали все на полі! Якщо вже казати відверто, то в першому таймі я грав як лайно.

Але це — фінали, вони всі так влаштовані. Ви не можете розраховувати на хорошу гру, як у звичайному матчі. Є емоції, є нерви. Ми бились як звірі в клітці.

Але ми завжди хочемо отримати більше. Більше амбіцій. Це була наша велика мрія. Але цей момент більше ніколи в житті не повториться. Ми сподіваємось, що наступного року ми зіграємо не гірше. Але зараз ми заслуговуємо на святкування тож давайте його розпочинати!

Усі ці гравці, які зробили клуб великим, як-от Серхіо Агуеро чи Давід Сілва, ця перемога — для них", — заявив іспанський виконавець.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,48, тоді як тріумф італійців – 7. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.