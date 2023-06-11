Манчестер Сіті — десята команда, яка виграла ЛЧ/КЕЧ, не програвши жодного матчу

Це була 15 перемога в головному єврокубковому турнірі для англійських команд.

Вчора, 10 червня, відбувся фінал Ліги чемпіонів, у якому Манчестер Сіті мінімально переграв Інтер (1:0).

Таким чином, команда Хосепа Гвардіоли виграла головний єврокубковий турнір, не програвши жодного матчу.

На груповому етапі Манчестер Сіті зустрічався з дортмундською Боруссією (2:1, 0:0), Севільєю (4:0, 3:1) та Копенгагеном (5:0, 0:0). У плей-оф були пройдені Лейпциг (1:1, 7:0), Баварія (3:0, 1:1) та Реал (1:1, 4:0).

Манчестер Сіті став десятим клубом в історії ЛЧ/КЕЧ, якому вдалося виграти турнір без поразок. Раніше це вдавалося двічі Мілану, Аяксу, Ліверпулю та Манчестер Юнайтед, і по разу Баварії, Барселоні, Інтеру, Марселю і Црвене Звезде.

Також ця перемога у Лізі чемпіонів стала 15 для англійських клубів у головному єврокубковому турнірі. Шість трофеїв на рахунку Ліверпуля, три у Манчестер Юнайтед, по дві – у Челсі та Ноттінгем Форест та по одній – у Манчестер Сіті та Астон Вілли.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Інтер.