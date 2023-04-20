Антоніу Сілва став п’ятим підлітком, який провів 10 матчів у одному сезоні Ліги чемпіонів

Солідна компанія зірок для португальського захисника.

Бенфіка у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів розійшлася миром з Інтером (3:3) та вилетіла з турніру після домашньої поразки (0:2).

У цьому матчі взяв участь центральний захисник "орлів" Антоніу Сілва, якому на момент гри було 19 років та 172 дні.

За інформацією Football on BT Sport, Сілва став п'ятим в історії підлітком, якому вдалося провести десять матчів в одному сезоні Ліги чемпіонів.

До Сілви таким досягненням могли похвалитися Кларенс Зеєдорф, Томаш Росіцкі, Сеск Фабрегас та Маттейс де Лігт.

Нинішнього сезону Сілва провів 41 матч, у яких забив п'ять голів.