Інтер та Мілан уперше в історії зіграють п’ять очних зустрічей за сезон

Італійські гранди цього сезону не втомлюються грати поміж собою.

Напередодні міланський Інтер у запальному домашньому протистоянні проти лісабонської Бенфіки зіграв унічию, яка в підсумку дозволила йому вийти до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Бенфіка 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Оскільки турнірна сітка на наступних етапах уже була відома заздалегідь, "змії" знали, що їхнім наступним суперником стануть сусіди за містом в особі Мілана, який за день до цього так само не зумів переграти Наполі, але також вийшов до півфіналу.

Таким чином було утворено унікальну для італійського футболу ситуацію — два міланський клуби зіграють поміж собою п’ять разів за сезон.

Команди вже провели обидва матчі в рамках Серії A — перемога Мілана (3:2) та перемога Інтера (1:0), зіграли в Суперкубку Італії — перемога Інтера (3:0), а тепер зустрінуться двічі в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Як говорить статистика, подібне трапляється вперше в історії стосунків поміж цими колективами.

Обидва матчі відбудуться на Сан Сіро / Джузеппе Меацца 9 та 16 травня відповідно.