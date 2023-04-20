Гвардіола — перший тренер, якому вдалося вийти до півфіналу Ліги чемпіонів 10 разів

20 квітня 2023

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Історичне досягнення для іспанського фахівця.

Манчестер Сіті зіграв внічию з Баварією (1:1), але за рахунок перемоги в домашньому матчі (3:0) зміг пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів.

Для головного тренера "городян" Хосепа Гвардіоли це буде вже десятий півфінал у тренерській кар'єрі.

За інформацією William Hill, це новий рекорд головного єврокубкового турніру.

Найближчим переслідувачем Гвардіоли є наставник Реала Карло Анчелотті, на рахунку якого дев'ять виходів до півфіналу ЛЧ.

Зазначимо, що Гвардіола двічі вигравав Лігу чемпіонів із Барселоною у сезонах-2008/09 та 2010/11. Потім був програш із Манчестер Сіті від Челсі у сезоні-2020/21.

У півфіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє проти Реала, який у чвертьфіналі вибив Челсі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Манчестер Сіті.

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