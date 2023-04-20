Де Брюйне: Коли Манчестер Сіті зробив рахунок 1:0, Баварії стало ще важче

Півзахисник прокоментував вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті зіграв унічию проти мюнхенської Баварії на чужому полі, чого було цілком достатньо для продовження участі команди Хосепа Гвардіоли в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник та капітан "містян" Кевін де Брюйне, на рахунку якого один гольовий пас у цій грі, розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Грати на Альянц Арені завжди важко. Коли я грав тут, у Мюнхені, під час виступів у Німеччині, було складно боротись проти місцевого клубу.

Якщо ви ведете в дуелі з рахунком 3:0, а потім пропускаєте гол у першому таймі матчу-відповідь, це означає, що імпульс уже не перебуває на вашому боці. Ми намагались не дозволити суперникам отримати таку перевагу.

Звичайно, коли ми зробили рахунок 1:0, Баварії стало ще важче. У скрутні моменти ми дуже добре захищались як команда. Хоча могли б забити й більше голів ще в першій грі.

Наша команда дуже якісна. Із нетерпінням очікуємо на півфінали", — заявив бельгійський виконавець.

Наступний суперником англійського Манчестер Сіті стане мадридський Реал.