Павар: Можу привітати Манчестер Сіті з цим успіхом

Захисник прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мюнхенська Баварія на власному полі зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "Рекордмайстера" Бенжамен Павар розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Ми почали гру доволі непогано. У нас були шанси забити, але ми цього не зробили. Це — також частина футболу, і ми просто не знали, як бути досконалими на завершення в потрібний момент. Ось чому ми не пройшли кваліфікацію до наступного раунду.

Ми досягли високого рівня змагань, створили достатньо моментів, але не змогли ними скористатись. Можу привітати Сіті з цим успіхом.

Зараз ми зосередимось на чемпіонаті. Ми повинні рухатися далі. Ми втратили багато очок після чемпіонату світу, але я впевнений у нашій команді.

Ми зробимо все, щоб подарувати чемпіонський титул нашим уболівальникам.

Звичайно, нам би хотілось здобути мінімум два трофеї за підсумками сезону, але тепер доступним залишився тільки один", — заявив французький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.