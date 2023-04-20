Сане: Хотів би я дізнатись, що було б, якби я тоді забив свої моменти

Форвард прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на власному полі зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Лерой Сане розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Це була хороша гра в нашому виконанні. Дійсно сильна гра. Мені випала кілька нагод для того, аби забити, однак я ними не скористався.

Це важко сприйняти, тому що ми програли першу гру з рахунком 0:3. Ми тримали гру суперників під власним контролем, добре чинили тиск і виграли багато м’ячів у півзахисті. Хотів би я дізнатись, що було б, якби я тоді забив свої моменти.

Манчестер Сіті — дійсно досвідчений супротивник, який знає, як контролювати гру, тому програш у першому матчі це дуже дратував. Я справді пишаюся нашою. Ми повинні підтримувати бадьорість і продовжувати грати так само в чемпіонаті", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.