Томорі: Було б чудово зіграти з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів

Футболіст "россонері" поділився своїми емоціями після виходу Мілана до півфіналу Ліги чемпіонів.

Захисник Мілана Фікайо Томорі прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1), який дозволив "россонері" пройти до півфіналу турніру.

"Якщо не брати до уваги кінцівку, коли ми пропустили гол, то Мілан контролював гру. Думаю, ми заслужили вихід у півфінал. Ми були небезпечні на контратаках.

Я так втомився, що дивитимусь чвертьфінал Інтер — Бенфіка з піднятими догори ногами. Раді, що вийшли до півфіналу. Можемо розслабитись.

Звичайно, було б чудово зіграти з Інтером у півфіналі, але й Бенфіка дуже сильна.

Багато людей списували нас із рахунків після жеребкування чвертьфіналу. Зараз ми сповнені впевненості у собі. Ми чудово граємо і сподіваюся, продовжуватимемо в тому ж дусі", — наводить слова Томорі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Наполі — Мілан.