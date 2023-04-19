Томорі: Було б чудово зіграти з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів

19 квітня 2023

Фікайо Томорі, Getty Images

Футболіст "россонері" поділився своїми емоціями після виходу Мілана до півфіналу Ліги чемпіонів.

Захисник Мілана Фікайо Томорі прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1), який дозволив "россонері" пройти до півфіналу турніру.

"Якщо не брати до уваги кінцівку, коли ми пропустили гол, то Мілан контролював гру. Думаю, ми заслужили вихід у півфінал. Ми були небезпечні на контратаках.

Я так втомився, що дивитимусь чвертьфінал Інтер — Бенфіка з піднятими догори ногами. Раді, що вийшли до півфіналу. Можемо розслабитись.

Звичайно, було б чудово зіграти з Інтером у півфіналі, але й Бенфіка дуже сильна.

Багато людей списували нас із рахунків після жеребкування чвертьфіналу. Зараз ми сповнені впевненості у собі. Ми чудово граємо і сподіваюся, продовжуватимемо в тому ж дусі", — наводить слова Томорі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Наполі — Мілан.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Рафаель Леау, twitter.com/ChampionsLeague 19 квітня 2023 Леау визнали найкращим гравцем матчу Наполі — Мілан
Рафаель Леау, Getty Images 19 квітня 2023 Леау: Хочу залишитись у Мілані, але є інші речі, які потрібно виправити
Наполі - Мілан, Getty Images 19 квітня 2023 Мілан повторив рекорд з півфіналів Ліги чемпіонів серед італійських команд
Стефано Піолі, Getty Images 19 квітня 2023 Піолі: Мілан вважали аутсайдером, але ми заслужили перемогу над Наполі
Лучано Спаллетті, Getty Images 19 квітня 2023 Спаллетті: На 37 хвилині, у нас був привід для чистого пенальті
   