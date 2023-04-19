Леау визнали найкращим гравцем матчу Наполі — Мілан

Мілан напередодні зіграв унічию проти Наполі в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, чого вистачило для виходу до наступного раунду змагань.
Наполі — Мілан 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Єдиний м’яч збоку господарів у звітній зустрічі відбувся за допомоги гольової передачі нападника "россонері" Рафаеля Леау.
Саме його в підсумку організатори змагань і визнали найкращим футболістом у матчі на стадіоні Дієго Армандо Марадона.
Із цим рішенням УЄФА, утім, не погоджується статистичний портал WhoScored, який узагалі віддав перевагу нападнику Наполі Хвічі Кварацхелії з оцінкою 8,2, який у вирішальний момент схибив із пенальті. У той самий час Леау здобув рівно 8 залікових балів.
Серед корисних дій португальця, окрім гольової передачі, 34 дотиків до м’яча (2% ігрового часу), 10 точних передач із 18 (56%), із яких одна була ключовою, одна виграна дуель у повітрі та чотири вдалих спроби дриблінгу з шести.
У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА Мілан зіграє з переможцем пари Інтер — Бенфіка.