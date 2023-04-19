Леау визнали найкращим гравцем матчу Наполі — Мілан

Нападник відмінно зіграв у атакувальній фазі.

Мілан напередодні зіграв унічию проти Наполі в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, чого вистачило для виходу до наступного раунду змагань.

Наполі — Мілан 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Єдиний м’яч збоку господарів у звітній зустрічі відбувся за допомоги гольової передачі нападника "россонері" Рафаеля Леау.

Саме його в підсумку організатори змагань і визнали найкращим футболістом у матчі на стадіоні Дієго Армандо Марадона.

Із цим рішенням УЄФА, утім, не погоджується статистичний портал WhoScored, який узагалі віддав перевагу нападнику Наполі Хвічі Кварацхелії з оцінкою 8,2, який у вирішальний момент схибив із пенальті. У той самий час Леау здобув рівно 8 залікових балів.

Серед корисних дій португальця, окрім гольової передачі, 34 дотиків до м’яча (2% ігрового часу), 10 точних передач із 18 (56%), із яких одна була ключовою, одна виграна дуель у повітрі та чотири вдалих спроби дриблінгу з шести.

A message from this elite talent 🔥#UCL pic.twitter.com/LMWEH8DsNq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2023

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА Мілан зіграє з переможцем пари Інтер — Бенфіка.