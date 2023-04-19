Мілан повторив рекорд з півфіналів Ліги чемпіонів серед італійських команд

"Россонері" вийшли до півфіналу ЛЧ вперше з 2007 року, коли ставали переможцями турніру.

Мілан у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів розійшовся миром з Наполі (1:1), але за рахунок домашньої перемоги (1:0) пройшов у півфінал турніру.

Для "россонері" це буде сьомий півфінал головного єврокубкового турніру в історії клубу, що є повторенням італійського рекорду.

Туринський Ювентус також сім разів виходив до півфіналу Ліги чемпіонів, що проводиться із сезону-1992/93.

Також зазначимо, що Мілан вперше з сезону-2006/07 зміг вийти до півфіналу турніру – тоді ж "росонері" стали переможцями турніру, обігравши Ліверпуль (2:1).

У півфіналі Ліги чемпіонів Мілан зіграє проти переможця пари Бенфіка — Інтер, які проведуть свій матч-відповідь сьогодні.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Наполі — Мілан.