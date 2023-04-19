Леау: Хочу залишитись у Мілані, але є інші речі, які потрібно виправити

Нападник Мілана прокоментував зустріч проти Наполі.

Напередодні Мілан зіграв унічию проти Наполі в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, чого вистачило для виходу до наступного раунду змагань.

Наполі — Мілан 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "россонері" Рафаель Леау, на рахунку якого гольова передача, прокоментував події на футбольному полі.

"Мій гольовий пас був подібний до дій Гулліта свого часу? Це неймовірно зробити щось подібне на дії гравця, який увійшов до історії гри саме в футболці Мілана.

Я дуже задоволений неймовірною роботою, яку виконала наша командою. Ми дякуємо за це нашим уболівальникам. Цей успіх додає впевненості продовжувати мріяти та прагнути вперед у Лізі чемпіонів.

Тепер, перед фіналом, на нас очікують два півфінали. Вони й стануть нашим "першим фіналом", і ми братимемо в ньому участь з великим ентузіазмом.

Стефано Піолі — це людина, яка зробила мене тим гравцем, яким я є сьогодні. Він терпів мої невдачі, вів мене за руку неначе сина. Я маю подякувати йому, а також директорам Массарі та Мальдіні. Я відчуваю себе вдома тут, у Мілані, і дуже радий бути тут. У мене ще рік контракту з Міланом, але ми постійно говоримо про оновлення контракту.

Чи хочу я залишитись у Мілані? Так. Але є інші речі, які потрібно виправити. Найголовніше те, що ми в півфіналі Ліги чемпіонів, проводимо чудову кампанію в цьому турнірі, і я радий бути тут і продовжувати допомагати своїй команді", — заявив португальський виконавець.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА Мілан зіграє з переможцем пари Інтер — Бенфіка.