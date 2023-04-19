Наполі — Мілан 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.04.2023

Дивіться огляд найцікавіших моментів гри ЛЧ, яка проходила 18.04.2023.

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на Стадіо Дієго Армандо Марадона приймав Мілан.

На 22 хвилині Олів'є Жиру не зміг забити з 11-метрової позначки, але під кінець першого тайму свій момент не змарнував. На 82 хвилині Хвіча не зміг реалізувати пенальті, а на 90+3 рахунок все ж зрівняв Осімген. Проте у півфінал крокує Мілан.

Відео голу та огляд матчу:

Наполі — Мілан 1:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Осімген, 90+3 - Жиру, 43

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 74), Жезус, Руї (Олівера, 34) — Ндомбеле (Ельмас, 63), Лоботка, Зєлінскі (Распадорі, 74) — Політано (Лосано, 34), Осімген, Кварацхелія

Мілан: Меньян — Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес — Круніч, Тоналі — Діас (Мессіас, 59), Беннасер, Леау (Салемакерс, 84) — Жиру (Орігі, 68)

Попередження: Ді Лоренцо, Олівера — Ернандес, Меньян

На 22 хвилині Жиру не реалізував пенальті.

На 82 хвилині Кварацхелія не реалізував пенальті.