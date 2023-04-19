Спаллетті: На 37 хвилині, у нас був привід для чистого пенальті

Керманич Наполі прокоментував матч-відповідь проти Мілана.

Напередодні Наполі на власному полі зіграв унічию проти Мілана в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього не вистачило команді для виходу до наступного раунду змагань.

Наполі — Мілан 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Лучано Спаллетті прокоментував події на футбольному полі.

"На мою думку, два наших гравці отримали несправедливу дискваліфікацію за підсумками першого матчу. Я після тієї гри бачив, що писали в пресі, і там також були здивовані рішеннями арбітра.

Аж раптом, уже сьогодні, на 37-й хвилині, у нас з’являється привід для чистого пенальті, який у підсумку арбітри так і не побачили. І ми навіть не сперечаємось із вами про контакт гравців у штрафному, бо він мав місце. Якщо це вплив на епізод, то це — вплив на епізод, і жодного іншого трактування не має бути. Тоді взагалі мав місце удар у ногу нашому гравцю, тому що він у підсумку її підвернув.

У нас дуже сильна й молода команда. Я думав, що буде достатньо добре налаштувати гравців, намагаючись переконати їх грати за дійсно важливі речі. Інколи в нас траплялись падіння в цьому сезоні, тому що деякі ігри я все ж таки планував програти, але команда все одно грала в футбол, який нам подобався.

Я повинен сказати, що хлопці грали дуже добре впродовж усього року, особливо в Лізі чемпіонів. Я маю на увазі ментальність передусім. Тільки сьогодні, коли ми закінчили виступи в турнірі, я кажу своїм хлопцям, що вони були винятковими і що я їх за це дуже люблю", — заявив італійський фахівець.

У наступному матчі Наполі зіграє в гостях у туринського Ювентуса.