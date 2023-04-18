Мілан зіграв внічию з Наполі та вийшов в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Гості здобули необхідний результат для проходу далі.

Мілан в рамках другого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Наполі та здобув нічийний результат.

Команда Стефано Піолі могла відкрити рахунок в середині першого тайму, проте Жиру не реалізував одинадцятиметровий удар.

Втім, французький нападник все ж таки вразив ворота супротивника під кінець першої половини гри після пасу Леау.

Тренерський штаб Наполі намагався вплинути на гру, але перевернути хід зустрічі не вдавалось. Найближче до цього був Кварацхелія, проте він не реалізував пенальті на 82 хвилині.

Неаполітанці все ж таки забили в компенсований час зусиллями Осімгена, але цього виявилось недостатньо.

Наполі — Мілан 1:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Осімген, 90+3 - Жиру, 43

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 74), Жезус, Руї (Олівера, 34) — Ндомбеле (Ельмас, 63), Лоботка, Зєлінскі (Распадорі, 74) — Політано (Лосано, 34), Осімген, Кварацхелія

Мілан: Меньян — Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес — Круніч, Тоналі — Діас (Мессіас, 59), Беннасер, Леау (Салемакерс, 84) — Жиру (Орігі, 68)

Попередження: Ді Лоренцо, Олівера — Ернандес, Меньян

На 22 хвилині Жиру не реалізував пенальті.

На 82 хвилині Кварацхелія не реалізував пенальті.