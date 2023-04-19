Піолі: Мілан вважали аутсайдером, але ми заслужили перемогу над Наполі

Наставник "россонері" поділився своїми думками після гри з Наполі.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1), який дозволив "россонері" пройти в півфінал турніру.

"Ми дуже добре пам'ятаємо матч із Ріу Аве у кваліфікації Ліги Європи у 2020 році. Ми пройшли великий шлях.

Нас вважали аутсайдерами в протистоянні з Наполі, але я треную команду з великим серцем. Ми стиснули зуби і терпіли, та заслужили на цю перемогу", — цитує Піолі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Наполі — Мілан.