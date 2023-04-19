Галлагер: Челсі добре грав з Реалом, але ЗМІ все одно порвуть нас на шматочки

Хавбек "синіх" поділився своїми думками після гри з Реалом.

Півзахисник Челсі Конор Галлагер прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (0:2).

"Я відчуваю, що ми грали добре і створили багато моментів. Але у футболі необхідно використовувати свої шанси, чого ми не зробили. Звичайно, тепер ЗМІ порвуть нас на шматочки.

Так, це був не бездоганний виступ, але ми безперечно досягли великого прогресу порівняно з недавніми нашими виступами. Ми великими силами йшли вперед, і Реал зумів кілька разів спіймати нас.

Але ми йдемо від гри до гри. Сподіваюся, нам вдасться розвинути успіх, спираючись на цей виступ, оскільки, мені здається, він був позитивним", — наводить слова Галлагера прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Реал.