Жиру повторив досягнення Ібрагімовича за Мілан у Лізі чемпіонів

Французький форвард забив у ворота Наполі.

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Мілан зустрічається із Наполі.

На 22 хвилині матчу французький форвард Мілана Олів'є Жиру міг відкривати рахунок, але не зміг реалізувати пенальті.

Все ж удача йому посміхнулась на 43 хвилині. 36-річний Жиру зміг завершити атаку, забивши після ідеального пасу від Леау.

Таким чином Жиру зрівнявся із Златаном Ібрагімовичем. Він став першим гравцем "россонері", який забив 5+ голів в одній кампанії Ліги чемпіонів після шведського форварда в сезоні-2011/12.

Відзначимо, що перший матч між Міланом та Наполі завершився мінімальною перемогою команди Стефано Піолі — 1:0.