Глазнер: Шанси пройти далі у Айнтрахта невеликі, але вони все ж таки є

Олівер Глазнер оцінив гру своєї команди у програному матчі з Наполі.

Головний тренер Айнтрахта Олівер Глазнер прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (0:2).

"Вони провели дуже хороші 20-25 хвилин і вичавили максимум з них, а ми припустилися занадто багато помилок. Потім нам стало дуже важко, особливо після того, як ми залишилися вдесятьох.

За таких обставин поразка 0:2 – не такий поганий результат. Ми ще можемо пройти далі. Шанси невеликі, але вони все ж таки є. Ми просто маємо менше помилятися. Але на гостьовий матч ми не поїдемо як туристи.

Якщо заб'ємо першими і поведемо в рахунку, то вони, можливо, занервують, і за такого розвитку подій у нас з'явиться шанс", — наводить слова Глазнера прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Айнтрахт — Наполі.